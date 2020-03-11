وزيرة الصحة البريطانية تُصاب بفيروس "كورونا"

أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا الجديد، كوفيد -19، ما دفعها، لدخول العزل الصحي في منزلها.

وجاءت إصابتها بعد عدة اجتماعات بينها وبين البرلمانيين البريطانيين، وحضورها لحفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث تبين بعد خضوعها للفحوصات إصابتها بالمرض، حسب صحيفة "تايمز أوف لندن" البريطانية.

وحسب تصريح للوزيرة المذكورة، نشرته إذاعة لندن البريطانية، أنها قررت دخول الحجر الصحي مباشرة، بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية، التي أكدت إصابتها بالفيروس الخطير.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت سابقا، عن تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس، في عموم أرجاء المملكة، في حين تم تسجل 382 حالة إصابة بالفيروس، الذي لم يتم اكتشاف دواء له حتى اللحظة، رغم تفشيه في غالبية الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا، التي أعلن رئيس الحكومة فيها، دخول البلاد كلها، في حالة الحجر الصحي.