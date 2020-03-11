توقعات بتأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام أو عامين

أعلن رويوكي تاكاهاشي عضو مجلس اللجنة التنظيمية في طوكيو 2020، اليوم الأربعاء، أن الألعاب الأولمبية قد تتأخر سنة أو سنتين، جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة الألعاب الأولمبية في شهر يوليو العام الجاري.

وقال تاكاهاشي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "إن الاحتمالات التي تنطوي على إقامة مسابقات دون حشود أو إلغاء الألعاب الأولمبية تنطوي على عواقب مالية كبيرة وأن تأجيل الألعاب كان الخيار الأفضل".

وأضاف: "لا أعتقد أن الألعاب يمكن إلغاؤها. من الواضح أنه لن يكون هناك خيار سوى تأجيلها" ، مضيفا: "ستكون اللجنة الأولمبية في مشكلة إذا تم إلغاء الألعاب في نهاية المطاف. إنها تكلفة كبيرة تأتي مع بيع حقوق البث".