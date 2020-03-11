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تسعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:55 - 11 مارس 2020
معتقل-اسير معتقل-اسير
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن تسعة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 11 من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد، وهم:

من مدينة بيت لحم

الأسير أحمد حسن محمود شمارخة (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد محمد أحمد سعد (37 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد جبران محمد خليل من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون الصهيونية.

من مدينة الخليل/

الأسير أحمد نافذ ناصر الشرباتي (33 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 40 عامًا..

والأسير علاء عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير منصور يوسف محمد الشحاتيت (35 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سعد حامد محمد جرعاني (38 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير أمير محمد أنيس جرادات (36 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير محمد محمود محمد المصري من جلجولية في الداخل المحتل عام 1948 المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

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