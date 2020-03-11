الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة بينهم فتى أطلق عليه النار

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا عقب اقتحامه مناطق متفرقة من رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقل الاحتلال الفتى رامز التميمي، وأسامة محمد التميمي، بعد إطلاق النار على الأخير وإصابته بجراح في الساق شمالي قرية دير نظام غرب رام الله، مشيرة إلى أنه جرى اعتقاله ونقله لمستشفى بالداخل الفلسطيني.

وقالت المصادر ذاتها، إنه جرى اعتقال الفتيين بدعوى محاولة إلقاء زجاجات حارقة على مركبات للمستوطنين على الطريق قرب قرية دير نظام.

وأضافت، أن جنود الاحتلال داهموا قرية دير أبو مشعل غربا، واعتقلت الشاب محمد درويش عطا والشاب عبد الرحمن فتحي البرغوثي، عقب اقتحام منازل عائلاتهم وقيامهم بتفتيشها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء مشعل البرغوثي خلال اقتحامها لقرية كوبر شمال غرب المدينة، وقام بتسليم 3 بلاغات لشبان بقرية أبو شخيدم المجاورة، لمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال عند مفترق جامعة بير زيت خلال اقتحام الاحتلال لقرية كوبر.

وعرف من بين المعتقلين الضفة فجر الأربعاء:

١. محمد درويش عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

٢. عبد الرحمن فتحي البرغوثي- دير أبو مشعل

٣. ضياء مشعل البرغوثي- كوبر شمال رام الله