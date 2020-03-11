الأسير المجاهد أمير جرادات يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات (36 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيوني حكماً عليه بالسجن الفعلي 26 عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أمير جرادات من مواليد 26/01/1984م وهو أعزب، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.