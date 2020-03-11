الخليل: "التعليم" تطلق قناة تعليمية عبر "يوتيوب"

في خطوة تستهدف طلبة الثانوية العامة، أطلقت مديرية التربية والتعليم في الخليل، أمس الثلاثاء، قناة تعليمية عبر موقع "يوتيوب" وذلك كمنصة تعليمية إلكترونية.

وأوضح مدير التربية والتعليم بسام مدحت طهبوب، أنها تتضمن دروسًا مصورة ينفذها معلمو الثانوية العامة، والتي تسعى للتواصل مع الطلبة والتعلم خلال فترة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة مطلع الشهر الحالي.

وأشار طهبوب، إلى أن القناة تستهدف طلبة الثانوية العامة كمرحلة أولى، مبينًا أنه فيما بعد سيتم العمل على توسعة الشريحة المستهدفة لتصل أكبر عدد من الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية.

ودعا الطلبة والأهالي لمتابعة القناة والتواصل من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس الثانوية، لرفع جهوزية الطلبة لأداء امتحان الثانوية العامة.

ولفت طهبوب، أن وزارة التربية تقوم بتصوير دروس تعليمية بالتعاون مع قناة النجاح، والقدس التعليمية وتلفزيون فلسطين مستهدفة طلبة الثانوية العامة، ضمن إطار الشراكة مع المؤسسات المحلية.

وشكر طهبوب جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب، ومعهد صائب الناظر على تعاونهم مع مديرية التربية والتعليم في الخليل من أجل تنفيذ وتصوير الدروس التعليمية.

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