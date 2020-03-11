22 إصابة بينهم 3 إصابات خطيرة خلال تصدي سكان نابلس لإقتحام قوات الاحتلال لجبل "عرمة"

أصيب فجر اليوم الاربعاء، 11/3/ 2020 ، "22" مواطناً بينهم 3 إصابات خطيرة، خلال تصدي أهالي قرية "بيتا" جنوب نابلس، لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة جنوب نابلس .

د.طريف عاشور الناطق باسم الصحة أكد ان الوزارة تعاملت مع 22 إصابة تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة.

وأوضح أن من بين الإصابات، 3 إصابات خطيرة بالرصاص الحي في الرأس ( في غرفة العمليات )، وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ( في العناية المكثفة )، أما باقي الإصابات مستقرة.

وبين رئيس مجلس قروي بيتا فؤاد معالي، إن عددا كبيرا من الجيبات العسكرية اقتحم الجبل فجرا، وهاجم الجنود اعتصاما سلميا هناك، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

ويشار الى ان مئات المواطنين توافدوا الليلة الماضية إلى قمة جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا واعتصموا هناك، في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام الجبل، في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته.

يذكر أن أهالي القرية والبلدات والقرى المجاورة، تصدوا لمحاولات اقتحام المستوطنين لقمة الجبل قبل نحو أسبوعين.











