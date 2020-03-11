أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 11/3/2020-ارتفاع للدولار

تعافت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 11/3/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 11/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4900 دولار/ شيكل

4.9051 دينار / شيكل

3.8739 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار

بیع

3.5700 دولار/ شيكل

5.0531 دينار / شيكل

4.1412 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1600 يورو/ دينار