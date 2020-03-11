ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وغدًا أمطار وعواصف رعدية

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء معتدلة نسبياً الى دافئة مع تواجد جزئي للسحب في السماء مع طقس مستقر نهاراً وليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ووفق موقع "طقس فلسطين"، يطرأ يوم الخميس، ارتفاع جديد على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة فوق المعتاد في معظم المناطق في ساعات النهار، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في ساعات المساء والليل.

ووفق الأرصاد تشتد الهطولات الرعدية ليلاً مع تساقط البرد أحياناً مع درجات حرارة دافئة حتى ساعات الليل الأولى، وتنخفض درجات الحرارة بعد منتصف الليل والفجر مع تحول الرياح الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً مع هطولات مطرية متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً.

وحذر موقع "طقس فلسطين"، من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

أما يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الأجواء مغبرة في فترة الظهر والعصر بشكل عام.

وتهطل الأمطار على جولتين في الصباح الباكر وفي ساعات المساء والليل مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً، في حين تتوقف الأمطار بعض الوقت مع طقس مغبر خصوصًا في المناطق الجنوبية والوسطى،

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً، في المناطق الشمالية والوسطى.

ويسود طقس بارد وماطر يوم السبت، في معظم المناطق، فيما تكون الرياح نشطة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، كما يحتمل تشكل الضباب في الجبال ، الرياح جنوبية غربية نهاراً، ثم تتحول الى شمالية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة وقوية أحياناً.