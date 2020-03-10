القبض على مشتبه به نشر أخبارًا كاذبة حول "كورونا" في بيت لحم

ألقت شرطة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا، بعد نشره إشاعات سببت الإرباك والهلع بين المواطنين في بيت لحم .

ووفق إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، فإنه بعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته وصفحة أخرى قام بإنشائها على فيس بوك عن وجود 4 إصابات بمرض كورونا في مخيم دهيشة، وإصابة في بلدة نحالين، ومعلومات مضللة أخرى مما تسببت بالذعر لدى المواطنين وإرباك لدى الأهالي في المحافظة.

وأضاف البيان: "على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً".

ودعت الشرطة، المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً لإحداث البلبلة والفوضى لدى المواطنين .