"النقد" تصدر تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم

أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الثلاثاء، تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم.

ووفق بيان سلطة النقد، تنص التعليمات على قيام فروع المصارف العاملة في بيت لحم بتطبيق خطة طوارئ تقضي باستقبال الجمهور لتنفيذ العمليات الطارئة فقط، اعتباراً من صباح يوم غد وتشمل العمليات الطارئة بالحد الأدنى خدمات السحب والايداع والحوالات الداخلية والخارجية.

وجاء في البيان: "يترك لكل مصرف في ضوء ما هو متاح من كوادره البشرية تحديد ساعات الدوام في المناطق المصابة مع مراعاة وسائل واجراءات الوقاية المعتمدة".

وأكد البيان، أن سلطة النقد تتفهم حاجة بعض المصارف لإغلاق بعض المكاتب في المناطق المصابة مع ضرورة استمرار تقديم خطة الطوارئ من خلال فروع المصارف الأخرى في ذات المحافظة.