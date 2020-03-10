الأزهر الشريف يصدر بيانًا يحدد فيه ضوابط مواجهة فيروس كورونا

أصدر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حدد فيه الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر.

وأشار في تغريدة له عبر حساب الأزهر على "تويتر"، إلى أن الضوابط تأتي تماشيا مع التوجهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وهي: