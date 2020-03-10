السعودية تصدر تنبيهًا لمواطنيها المتواجدين في تركيا

أصدر السطات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيها لمواطنيها المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة لبلادهم.

وقالت السفارة السعودية في تركيا، في "تنبيه عاجل" نشرته مساء اليوم الثلاثاء: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة".

واتخذت السعودية، في وقت سابق، قرارا بمنع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.