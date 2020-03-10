الصحة "الاسرائيلية": إصابة نحو 25 حالة جديدة بفيروس كورونا

افادت مصادر بوزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 25 حالة جديدة مصابة بفايروس الكورونا، تم الكشف عنها اليوم في "إسرائيل".

وأعلنت الصحة، في وقت سابق اليوم، عن تشخيص إصابة 8 إسرائيليين، بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 58.

وقالت، إن اثنين من المصابين هم من مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية، شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أن بعض المصابين عادوا في الأيام الأخيرة من أذربيجان، وألمانيا وسويسرا.

وقررت حكومة الاحتلال إدخال كل من يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة من الخارج، الحجر الصحي لمدة 14 يوما.