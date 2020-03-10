تعطيل الدراسة في مصر لسوء الأحوال الجوية

أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، لسوء الأحوال الجوية.

وجاء هذا القرار تقديرًا للتقرير الذي تلقاه من الأرصاد الجوية، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري حتى السبت 14 من نفس الشهر.

ووفق الأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد..

وتوعقت الأرصاد أن تنشط الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدة المواطنين توخي الحذر في ظل هذه الأجواء الغير مستقرة.