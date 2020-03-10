إصابة طفل بجراح خطيرة جراء حادث سير شرق غزة

قالت شرطة المرور بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن طفلًا أصيب بجراح خطيرة جراء حادث سير شرق غزة.
وأفادت الشرطة في بيان مقتضب، بإصابة الطفل "ب. ح" (5 سنوات) بجراح خطيرة جرّاء حادث سير، في شارع كشكو بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.
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