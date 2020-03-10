ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة طفل بجراح خطيرة جراء حادث سير شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:37 - 10 مارس 2020
تعبيرية تعبيرية
جوال
مشاركة

قالت شرطة المرور بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن طفلًا أصيب بجراح خطيرة جراء حادث سير شرق غزة.

وأفادت الشرطة في بيان مقتضب، بإصابة الطفل "ب. ح" (5 سنوات) بجراح خطيرة جرّاء حادث سير، في شارع كشكو بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات