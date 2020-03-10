نقابات العمال تدعو العمال والعاملات للتمسك بحق أجورهم في ظل حالة الطوارئ

دعا اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الثلاثاء، العمال والعاملات للتمسك بحقهم في تلقي أجورهم كاملة غير منقوصة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، أن نص المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني المعمول به لدى دولة فلسطين منذ عام 2000 حول حق العمال والعاملات في تلق أجورهم في ظل تعطل أو إغلاق المنشآت التي يعملون فيها، وأنه لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين.

وتابع سعد: "على صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.

ووفق الاتحاد، تقضي المادة الالتزام المذكور في الفقرة (1) بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها الأحكام.