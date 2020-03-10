الاحتلال يغلق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

أعلنت وسائل الاعلام العبرية أن جيش الاحتلال قرر مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة، الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن، في كلا الاتجاهين بسبب انتشار فايروس "كورونا".

و نقلت المصادر عن ما يسمى بمنسق جيش الاحتلال قوله إن الإغلاق جاء بعد مشاورات مع كافة الجهات، موضحاً أن الاغلاق سيكون اعتبارا من ساعة نشر الإعلان وحتى إشعار آخر.

و بحسب المصادر العبرية، فسيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان الضفة الغربية المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.