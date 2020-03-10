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الاحتلال يغلق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:34 - 10 مارس 2020
الكرامة الكرامة
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أعلنت وسائل الاعلام العبرية أن جيش الاحتلال قرر  مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة، الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن، في كلا الاتجاهين بسبب انتشار فايروس "كورونا".

و نقلت المصادر عن ما يسمى بمنسق جيش الاحتلال قوله إن الإغلاق جاء بعد مشاورات مع كافة الجهات، موضحاً أن الاغلاق سيكون اعتبارا من ساعة نشر الإعلان وحتى إشعار آخر.

و بحسب المصادر العبرية، فسيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان الضفة الغربية المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

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