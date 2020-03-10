ما حقيقة إغلاق معبر رفح غداً بعد دخول وفد المعتمرين؟

نفت إدارة معبر رفح البري اليوم الثلاثاء الانباء التي تحدثت عن إغلاق المعبر يوم غدٍ الأربعاء.

و كانت مصادر محلية أفادت بأنه تم ابلاغ المسافرين في كشوفات السفر يوم غدٍ الاربعاء بأنه تقرر اغلاق المعبر لاجراء عملية تعقيم للمعبر بعد دخول فوج المعتمرين الى قطاع غزة.

مدير الاعلام في معبر رفح، وائل أبو عمر أكد بأن معبر رفح البري يعمل غداً الأربعاء كالمعتاد، و لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إغلاقه.

و أكد أبو عمر في حديث ل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بأن الحديث عن إغلاق المعبر مجرد اشاعات، لا أساس لها، و أن المعبر مفتوح أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

و بشأن وفد المعتمرين الذين وصلوا الى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح، أشار أبو عمر الى أن طواقم وزارة الصحة تعاملت معه، و قدمت له الارشادات التي يجب اتباعها عند وصولهم الى منازلهم، لمنع الاصابة بفيروس كورونا.

يشار الى أن 650 معتمرا عادوا إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء وتم إخضاعهم للحجر الصحي في بيوتهم، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.