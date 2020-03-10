"فيروس كورونا" يعلق الزواج في محافظات الضفة الغربية

طالت الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر في بعضها، اجراءات الزواج التي كانت تحددها عشرات العائلات و اضطرت لتعليقها لمواجهة تفشي الفيروس.

و أعلنت محافظات الضفة الغربية منذ يومين إغلاق كافة القاعات وصالات الأفراح، والقاعات الخاصة بالفنادق والمسارح ودور السينما، وكافة المقاهي والنوادي الرياضية والدواوين وصالات الألعاب الالكترونية، حرصا على المصلحة العامة وصحة المواطنين لمنع انتشار فيروس "كورونا".

يأتي ذلك بعد الاعلان عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس في محافظة بيت لحم، و اكتشاف حالة أخرى في طولكرم شمال الضفة الغربية.

و على الرغم من حالة الصدمة التي خيمت على تلك العائلات، الا انها أكدت التزامها بحالة الطوارئ التي اقرتها الحكومة، ايمانا منها بأن الصحة أهم في هذه المرحلة.

الشاب مهند، ٢١ عاما من محافظة الخليل أوضح لمراسلة " وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ان فرحه الذي كان مقررا يوم ١٢/٣ تأجل بعد قرار اغلاق الصالة التي كان قد تم حجزها لاتمام الزفاف.

و أضاف: "انتابتني حالة من الغضب بعد أن سمعت هذا القرار، و لكن سرعان ما تقبلت الأمر، لا سيما ان فيه حفاظاً على سلامتي و أهلي و الأقارب".

الشابة أصالة، من محافظة جنين شمال الضفة الغربية لفتت الى أنها قررت اغلاق صالون التجميل الذي تمتلكه، في البلدة التي تقطن فيها بعد قرار اغلاق جميع الصالات و المقاهي و النوادي، مشيرة الى ان العمل في الصالون في هذه الايام يعتمد على الأفراح و المناسبات التي اضطر اصحابها للتأجيل تماشياً مع الظروف الصحية في البلد.

و اكدت اصالة الى ان العديد من الحجوزات التي كانت لديها تم الغاؤها بعد هذا القرار.

من جهتها قالت المواطنة ام ياسر، من محافظة الخليل أن فرح نجلها الذي كان مقررا نهاية هذا الشهر تأجل بسبب اغلاق صالات الأفراح في المحافظة، لافتة الى ان مدة التأجيل غير معروفة، و تتوقف على قرارات الحكومة التي تصدر وفقا للوضع و الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

و أضافت: " من المهم في هذه المرحلة الالتزام بقرار الحكومة، و وزارة الصحة فهم الجهة التي تعلم جيدا ما الذي يجري، و تقوم بالاجراءات حسب الوضع".

و أكدت التزامها بالقرار، رغم حزنها لتأجيل زفاف نجلها، مشددة على ان الصحة من اهم الاولويات.

و أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 10/3/2020، تسجيل إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26".

وقد أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف اليوم الثلاثاء، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

وأجرى مختبر الصحة المركزي اليوم الثلاثاء، "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم .

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين" 1225" فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء "26" حالة تبين إصابتها بالفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.