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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار الجوي تسبق منخفض جوي عميق يضرب البلاد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:00 - 10 مارس 2020
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افاد الراصد الجوي، قصي الحلايقة مساء اليوم الثلاثاء بأن هناك حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي متبوعة بعدة جبهات ماطرة نتيجة اقتراب منخفض جوي عميق من البلاد.

و وفقا للراصد الجوي، فمن المتوقع أن تهب رياح قوية وغبار وزخات أمطار محلية متفرقة في العديد من المناطق، بعد ظهيرة - مساء الخميس بالتزامن مع حرارة مُرتفعة الى 25 في الجبال.

و تشتد الأمطار وتصبح غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد ليلة الخميس- الجمعة حتى فجر او صباح الجمعة الباكر.

و توقع الحلايقة الى أن حدة الامطار تتراجع  ما بين صباح وظهيرة الجمعة وتنخفض الحرارة، كما يزداد تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز قبالة سواحل غزة بعد ظهيرة الجمعة.

و من المتوقع أن تتجدد الأمطار بعد ظهيرة الجمعة في أغلب المناطق تدريجياً وتتواصل مساء وليل الجمعة وأغلب ساعات يوم السبت، و تتراجع ليلة السبت الأحد وتبقى على شكل زخات حتى فجر الأحد بمشيئة الله، وفقا لتوقعات الراصد الجوي.

و توقع ان تكون الهطولات غزيرة بين حين وآخر ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات البَرَد بشكل مُتكرر أحياناً.

و حذر  من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية ومن شدة سرعة الرياح وخطر الانزلاقات وخطر تدني مستويات الرؤية الأفقية. 

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