راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار الجوي تسبق منخفض جوي عميق يضرب البلاد

افاد الراصد الجوي، قصي الحلايقة مساء اليوم الثلاثاء بأن هناك حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي متبوعة بعدة جبهات ماطرة نتيجة اقتراب منخفض جوي عميق من البلاد.

و وفقا للراصد الجوي، فمن المتوقع أن تهب رياح قوية وغبار وزخات أمطار محلية متفرقة في العديد من المناطق، بعد ظهيرة - مساء الخميس بالتزامن مع حرارة مُرتفعة الى 25 في الجبال.

و تشتد الأمطار وتصبح غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد ليلة الخميس- الجمعة حتى فجر او صباح الجمعة الباكر.

و توقع الحلايقة الى أن حدة الامطار تتراجع ما بين صباح وظهيرة الجمعة وتنخفض الحرارة، كما يزداد تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز قبالة سواحل غزة بعد ظهيرة الجمعة.

و من المتوقع أن تتجدد الأمطار بعد ظهيرة الجمعة في أغلب المناطق تدريجياً وتتواصل مساء وليل الجمعة وأغلب ساعات يوم السبت، و تتراجع ليلة السبت الأحد وتبقى على شكل زخات حتى فجر الأحد بمشيئة الله، وفقا لتوقعات الراصد الجوي.

و توقع ان تكون الهطولات غزيرة بين حين وآخر ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات البَرَد بشكل مُتكرر أحياناً.

و حذر من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية ومن شدة سرعة الرياح وخطر الانزلاقات وخطر تدني مستويات الرؤية الأفقية.