هل سيلعب كورتوا ومارسيلو المباراة القادمة مع الريال

كشف نادي ريال مدريد الاسباني عن طبيعة إصابة حارسه البلجيكي نيبو كورتوا والمدافع البرازيلي مارسيلو.

ويعاني اللاعبان من إصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة في 17 الحالي.

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانا أكد فيه أنه تبين للجهاز الطبي في النادي إصابة مارسيلو "بتمزق في العضلة على مستوى الفخذ الأيسر" في حين يعاني كورتوا من "تمزق على مستوى الحالب الأيسر".

ولم يشر النادي إلى مدة غياب اللاعبين عن الملاعب لكن الصحف الإسبانية أكدت بأنهما قد لا يخوضا المباراة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا حيث يتخلف الفريق الإسباني 1-2 بعد سقوطه على أرضه.

ويستطيع مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان سد ثغرة غياب مارسيلو بإشراك مواطنه بنجامين مندي، على أن يستعين بخدمات الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بدلا من كورتوا بين الخشبات الثلاث.