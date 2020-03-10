كيف نحمي أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا؟؟

يعتبر الجهاز المناعي هو اهم الاجهزة في جسم الانسان، و هو خط الدفاع الأول في الجسم ضد الأمراض و السموم المختلفة التي يتعرض لها الجسم، حيث يحميه من الامراض والفيروسات والميكروبات خاصة في فصل الشتاء.

ويعد الغذاء ركن اساسي من اركان الحياة، فهو يؤمن حاجات الجسم الاساسية لبقائه على قيد الحياة، و أن نقص الغذاء والعناصر الاساسية يسبب زيادة في احتمال الاصابة بالفيروسات ، اذ تؤثر الحالة التغذوية في قابلية الاصابة بالامراض وشدتها ، حيث اكدت العديد من الدراسات على ارتباط سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي صحي بانخفاض فعالية اداء الجهاز المناعي في الجسم ما قد يؤدي الى زيادة التعرض للفيروسات.

وتشير اخصائية التغذية العلاجية، د. رشا الطويل الى أن تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الجهاز المناعي الخاص بك، بل يطال الفيروس نفسه ايضا، اي ان نقص بعض العناصر الغذائية يسبب تحولات جينية بالفيروس نفسه تجعله اكثر شدة، كما أنه يؤثر ايضا على الاجهاد التأكسدي للمريض تأثيراً عميقاً فيما يتعلق بالفيروسات، لا سيما مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم، و وصل الى بعض مناطق فلسطين.

و في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، نصحت الطويل المواطنين بالعمل على تقوية جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا من خلال:

اولا: يجب تناوب الاغذية الصحية التي تحتوي على الفيتامينات وعناصر غذائية اخرى مثل السيلينيوم والمغنيسيوم خيث تساعد على ايصال الدم والاكسجين الى جميع انحاء الجسم

ثانيا: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وخاصة التنفسية كتمرين اليوغا

ثالثا: النوم لساعات كافية فيما لا يقل عن ثمان ساعات للشخص البالغ

رابعا: الحرص على النظافة الشخصية وذلك من خلال غسل الجسم بالماء والصابون بشكل صحيح للتخلص من الجراثيم والميكروبات التي تقوم بنقل المرض.

خامسا: تناول كميات معتدلة من السكريات اذ اشارت الدراسات الى ان من يتناولون الاطعمة الحلوة بكثرة تزداد احتمالية نمو الميكروبات والفيروسات.

و أشارت د. الطويل الى أن انتشار فايروس كورونا الحديث الذي ظهر في الآونة الاخيرة، اثبتت مؤسسة الصحة العالمية ارتباطه الوثيق بقلة المناعة وتأثيرها على كريات الدم البيضاء التي تساعد في حدوث الالتهاب.

و وفقاً للأخصائية: فإن هناك العديد من الأغذية التي تساعد في تقوية جهاز المناعة والذي يجهل العديد من اهمها:

1/ الثوم : حيث اثبت انه يكافح الفيروسات والبكتيريا والفطريات ويقلل ضغط الدم.

2/ الحمضيات : حيث انها غنية بفيتامين سي وتشمل الجريب فروت والبرتقال والكلمنتينا والليمون وغيرها، لأنها تزيد من انتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى.

3/ الاغذية التي تحتوي على مضادات اكسدة وفيتامين أ كالبروكلي والسبانخ والتي تقوم بزيادة قدرة الجسم على مكافحة العدوى في الجهاز المناعي.

4/ الشوفان والشعير والذي يحتويان على كميات كافية من الألياف التي لهم دور في القضاء على الفيروسات بسبب احتوائهم على بيتا جلوكونات

5/ الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم الذي يساهم في انتاج كريات الدم البيضاء بالإضافة الى تقوية الجهاز المناعي.

و وجهت د. الطويل عدة نصائح من شأنها الحد من احتمال إصابة أي شخص بالفيروس أو من انتشاره من خلال الاحتياطات البسيطة التالية:

1/ نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.

2/ احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

3/ تجنب لمس عينيك وانفك وفمك

4/ تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور

5/ إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض.

إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه، واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية.

6/ اذا شعرت بأحد الاعراض، كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح خفيف في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما، وإذا تطلّب الأمر الاستعانة بشخص ما لإحضار ما تحتاج إليه من لوازم أو كنت مضطرا إلى الخروج لشراء ما تأكله مثلا، فارتد قناعا لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين

واوضحت منظمة الصحة العالمية مؤخرا ان المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، فهي لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية.

وبما أن مرض كوفيد19 سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية لا تقضي عليه، فلا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه، ولا ينبغي استعمالها إلا وفقاً لتعليمات الطبيب لعلاج حالات العدوى الجرثومة، وفقاً للدكتورة الطويل.

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 10/3/2020، تسجيل إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26".

وقد أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف اليوم الثلاثاء، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

وأجرى مختبر الصحة المركزي اليوم الثلاثاء، "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم .

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين" 1225" فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء "26" حالة تبين إصابتها بالفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.