الصين تزّف خبرًا يطمئن الملايين حول العالم

نجحت الصين في السيطرة علميا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء،: " الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان قد تم تحقيقها".

وأضاف: "تأثير تفشي فيروس "كورونا" على اقتصاد هوبي لن يستمر على المدى الطويل.

وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، واطلع على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

كما زار أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى كافة الأطباء والموظفين العاملين هناك الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي.