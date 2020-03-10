60 مليون إيطالي محتجزون في منازلهم

دخلت إيطاليا فترة القيود مشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاء، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر.

وطالبت السلطات الإيطالية جميع سكان البلاد بالبقاء في منازلهم وعدم التحرك، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، تحتوي على إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.

وبحسب الإحصائيات ظهر ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة.

وتجاوز عدد حالات الوفاة حول العالم أكثر من 4 آلاف شخص، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 100 دولة.