لجنة الانتخابات "الاسرائيلية" تعتمد نتائج الانتخابات النهائية

صادقت لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء على النتائج النهائية لـ انتخابات"الكنيست"، و ذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات كلياً.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن اللجنة ستقدم النتائج لرئيس الكيان رؤوفين ريفلين، غداً الأربعاء، وبعدها سيستدعي الكتل الفائزة لتقديم التوصيات حول هوية الشخصية التي ستشكل الحكومة القادمة.

و بينت النتائج فوز حزب الليكود ب 36 مقعدا، يليه تحالف "أبيض أزرق" بحصوله على 32 مقعدا، وحلت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة بحصولها ولأول مرة على 15 مقعدا.

وفيما يتعلق بأحزاب اليمين مجتمعة، حصلت على 58 مقعدا، وبالتالي فهي غير قادرة على تشكيل حكومة دون الاستعانة بحزب آخر، أما أحزاب الوسط واليسار فقد حصلت على 40 مقعدا.

وتجري حالياً مفاوضات بين حزب تحالف "أبيض أزرق" بزعامة بيني غانتس والقائمة العربية المشتركة لتشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة بالتعاون مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وسط تمرد 3 أعضاء في تحالف غانتس على نية ضم القائمة العربية للحكومة