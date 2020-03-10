السعودية تُعلق "تداول" سهم "أرامكو" تمهيدا لـ"حدث جوهري"

علقت السوق المالية السعودية عمليات "تداول" سهم ارامكو في السوق ابتداء من الساعة 11:48 من اليوم الثلاثاء 10 مارس.

السوق المالية السعودية قالت بأن الخطوة جاءت بناء على طلب الشركة "وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري".

يذكر أن سعر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو كان هبط الأحد الماضي إلى أدنى مستوياته وأصبح أقل من سعر طرحه للمرة الأولى منذ بدء الاكتتاب العام في ديسمبر من العام الماضي.

وجاء انخفاض سهم أرامكو بعد فشل الأعضاء في منظمة اوبك زائد روسيا في التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي لخفض إضافي في إنتاج النفط ، الأمر الذي استدعته تداعيات تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتراجع سعر سهم أرامكو ظهر يوم الأحد بنسبة 9.24%، وانخفض إلى 30 ريالا سعوديا بعد أن افتتح التداول في الصباح بقيمة 31.90 ريال سعودي، في حين وصل سعر سهم أرامكو في تعاملات الخميس الماضي إلى 33 ريلا.