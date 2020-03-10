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الطيبي يلمح إلى مشاركته في حكومة أقلية بهدف الإطاحة بحكم نتنياهو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:36 - 10 مارس 2020
احمد الطيبي احمد الطيبي
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رجح عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي إن هناك احتمالية انضمام القائمة إلى حكومة أقلية برئاسة حزب كاحول - لافان.

وأضاف الطيبي في مقابلة مع قناة "كان"، "هدفنا النهائي هو الإطاحة بحكم نتنياهو".

 

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