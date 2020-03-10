التعليم: لا تغيير على مواعيد امتحان الثانوية والغاء التجريبي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 10/3/2020، أن لا تغيير على مواعيد امتحانات الثانوية العامة التي أعلنت في وقت سابق، فيما تم الغاء الامتحان التجريبي.

جاء ذلك، في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمدة شهر بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن أي مواعيد تخص الثانوية العامة، بما تقتضيه الضرورة في ضوء المستجدات الخاصة بإجراءات التي تعلن عنها الحكومة في حينه.

ودعت الوزارة في بيانها طلبة المدارس لاعتبار فترة إغلاق المدارس خلال مرحلة الطوارئ فترة استعداد لامتحانات الثانوية العامة يتم خلالها تعزيز المفاهيم ومراجعة المواد التي تلقاها الطلاب قبل إعلان حالة الطوارئ.

وبينت، أن المدارس بدأت العمل على خطة متابعة تحضير الطلبة الامتحانات من خلال مجموعات مثل توفير مصادر تعليم قراءة.

وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم ببث وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فضائية القدس التعليمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حيث تقدم هذه الدروس من قبل المختار من المعلمين المتمرسين، وسيتم البدء بثها الأسبوع القادم طبقا لجدول مواعيد يتم الاعلان عنه في نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة أنه سيتم الشروع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال عبر البوابة التعليمية للوزارة للدخول المجاني الى منصات تعليمية افتراضية.

وقررت الوزارة، الغاء الامتحان التجريبي وتزوير الطلبة نماذج الأسئلة للاسترشاد بها.

وقد ثمنت الوزارة قيام عدد من المعلمين والمدارس المدارة ذاتياً للتكوين مجموعات تعليمية افتراضية مع طلباتهم بما في ذلك قنوات يوتيوب توفر وسائل تعليمية قام بابتكارها وتشجع معلمي الثانوية العامة على توسيع وتطوير تلك المبادرات علماً بأن الوزارة قامت بإصدار توجيهات مدراء التربية والمدارس الثانوية بتقديم كل الدعم الممكن في هذا المجال.