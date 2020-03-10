يرفع العدد لـ26.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 10/3/2020، تسجيل إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26".

وقد أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف اليوم الثلاثاء، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

وأجرى مختبر الصحة المركزي اليوم الثلاثاء، "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم .

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين" 1225" فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء "26" حالة تبين إصابتها بالفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.