ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"إسرائيل" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين المبيت فيها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:08 - 10 مارس 2020
عمال في الداخل المحتل عمال في الداخل المحتل
جوال
مشاركة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 10/3/2020، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين بعد فحصهم المبيت في "إسرائيل".

وقالت قناة "كان العبري": الحكومة "الإسرائيلية" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين بعد فحصهم المبيت في "إسرائيل" كي يكون من الممكن فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية خوفا من انتشار كورونا دون المساس بالاقتصاد "الإسرائيلي".

يذكر، أن فيروس كورونا انتشر في دولة الاحتلال، وأصاب حتى 50 شخصاً، فيما أصيب في الضفة المحتلة أكثر من25 شخصاً، فيما لم تعلن بعد قطاع غزة عن إصابة أي مواطن بالفيروس.

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات