"إسرائيل" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين المبيت فيها

ذكرت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 10/3/2020، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين بعد فحصهم المبيت في "إسرائيل".

وقالت قناة "كان العبري": الحكومة "الإسرائيلية" تدرس إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين بعد فحصهم المبيت في "إسرائيل" كي يكون من الممكن فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية خوفا من انتشار كورونا دون المساس بالاقتصاد "الإسرائيلي".

يذكر، أن فيروس كورونا انتشر في دولة الاحتلال، وأصاب حتى 50 شخصاً، فيما أصيب في الضفة المحتلة أكثر من25 شخصاً، فيما لم تعلن بعد قطاع غزة عن إصابة أي مواطن بالفيروس.