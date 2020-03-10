طولكرم: كافة فحوصات عينات المخالطين للمصاب بفايروس كورونا سلبية

أعلن عبدالفتاح الدرك مدير صحة طولكرم اليوم الثلاثاء 10/3/2020 ان "كافة فحوصات عينات المخالطين للمصاب بفايروس كورونا داخل ضاحية ارتاح في المدينة تحمل نتيجة سلبية أي غير مصابين بكورونا، ولا توجد أية إصابات جديدة بالفيروس في المحافظة".

وقال مدير صحة طولكرم انه جرى فحص 25 عينة من اخذت من الاشخاص المقربين من المصاب، وجميع النتائج كانت سلبية، اي عدم وجود اي اصابات بالفايروس بينهم.

واضاف الدرك ان الطواقم الطبية ستتابع اليوم اخذ عينات من الاشخاص الذين خالطوا بالمصاب خلال الايام الماضية .

وبشأن صحة المصاب، اكد الدرك ان صحته ممتازة حتى اللحظة ولم تظهر عليه اي اعراض حتى الآن.