البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا

عقب البيت الأبيض على شائعة خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحاليل الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان أنَّ دونالد ترامب لم يخضع لاختبار فيروس "كورونا"، كونه لم يجر أي اتصالات وثيقة مع المصابين بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أي اعراض تتعلق بالإصابة.

وأشار إلى أنَّ "الرئيس ترامب في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء ترامب باثنين من أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة، وتم إخضاعهما للحجر الصحي في وقت لاحق بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس.