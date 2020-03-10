"مهجة القدس": الأسير أحمد دراغمة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد أحمد مأمون سعيد دراغمة (30 عاماً) من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة عشر شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/10/2018م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حيازة سلاح، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أحمد دراغمة ولد بتاريخ 06/03/1990م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، وأفرج عنه من سجن مجدو.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر أحمد دراغمة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.