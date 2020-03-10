لماذا تخشى "إسرائيل" انتشار كورونا في قطاع غزة..؟

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء 10/3/2020، أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تخشى من انتشار "فيروس كورونا" في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: أن المؤسسة الأمنية تخشى انتشار فيروس كورونا لأنهم سيجبرون على التعامل مع ذلك ومعالجة الأمر.

وأضافت: إذا انتشر كورونا في قطاع غزة فسوف تجد "إسرائيل" صعوبة في إبعاد المسؤولية عنها، لم يقبل المجتمع الدولي الحجة الإسرائيلية بأنها لم تعد مسؤولة عن الوضع في قطاع غزة بعد فك الارتباط في عام 2005.

يذكر، أن فيروس كورونا انتشر في دولة الاحتلال، وأصاب حتى 50 شخصاً، فيما أصيب في الضفة المحتلة أكثر من25 شخصاً، فيما لم تعلن بعد قطاع غزة عن إصابة أي مواطن بالفيروس.