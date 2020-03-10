أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 10/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

كما أكدت وجود إغلاق كلي لشارع ابن سينا خلف الشفاء من بداية الشارع حتى مفترق عرفات لوجود أعمال صيانة حُفر.

وطالبت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 6 حوادث مرورية نتج عنها 5 إصابات ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.