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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اغلاق معبر رفح اليوم في كلا الاتجاهين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:14 - 10 مارس 2020
معبر رفح ‫(41943554)‬ ‫‬ معبر رفح ‫(41943554)‬ ‫‬
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم الثلاثاء 10/3/ 2020  ، ان معبر رفح البري مغلق اليوم أمام حركة السفر في كلا الاتجاهين .

وقالت الداخلية ان قرار الاغلاق جاء بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.

وطالبت  وزارة الصحة بغزة، جميع العائدين عبر معبر رفح بضرورة التزام ، بالتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريحات لها ، إن الالتزام بهذه التعليمات جزء من أمن المجتمع الصحي.

ودعت الصحة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالف لتلك التعليمات عبر التواصل على الرقم المجاني 103 والوزارة.

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