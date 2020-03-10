اغلاق معبر رفح اليوم في كلا الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم الثلاثاء 10/3/ 2020 ، ان معبر رفح البري مغلق اليوم أمام حركة السفر في كلا الاتجاهين .

وقالت الداخلية ان قرار الاغلاق جاء بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.

وطالبت وزارة الصحة بغزة، جميع العائدين عبر معبر رفح بضرورة التزام ، بالتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريحات لها ، إن الالتزام بهذه التعليمات جزء من أمن المجتمع الصحي.

ودعت الصحة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالف لتلك التعليمات عبر التواصل على الرقم المجاني 103 والوزارة.