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تطورات مهمة في قضية محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام الجنائية الدولية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:07 - 10 مارس 2020
سيف الاسلام القذافي سيف الاسلام القذافي
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أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قراراً بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام نجل معمر القذافي.

 وأوضحت الجنائية الدولية أنَّ قرار أحقيتها بمحاكمة سيف الإسلام هو عدم انطباق قانون العفو العام الليبي عليه.

ووافقت دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية على قرار الدائرة التمهيدية الأولى فيها بأن القانون الليبي رقم 6 لعام 2015، فيما يتعلق بالعفو، لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي من قبل محكمة طرابلس.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

 

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