تعليم غزة تنفي ما نسب من تصريحات لوكيل الوزارة بشأن التعامل مع طوارئ كورونا

نفت وزارة التربية والتعليم مساء أمس الاثنين 10/3/2020، التصريحات التي تداولتها وسائل الاعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبه لوكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت بشأن شكل المرحلة المقبلة للتعامل مع التعليم في ظل الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس "كورونا"

وأكدت الوزارة ان الوكيل ثابت لم يُصرح لأي وسيلة إعلام بهذا الخصوص ، مبيناً ان لدى الوزارة ترتيبات خاصة سنعلنها في حينها.

وأوضحت انها تتابع الموضوع وتناقش آليات وتفاصيل العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الإدارات العامة ومديريات التربية والتعليم.

وكانت وسائل الاعلام تداولت بالأمس أن وزارة التربية و التعليم تبحث سيناريوهات عديدة للتعامل مع العملية التعليمية في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت في الأراضي الفلسطينية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت عدد من وسائل الاعلام تداولت تصريحات للدكتور زياد ثابت وكيل الوزارة الذي قال ان انه سيتم استئناف الدراسة حكومة ووكالة يوم السبت القادم 14 / 3.

وقالت التصريحات التي نقلت على لسان الدكتور ثابت بأنه تم وضع خطط لإنهاء المقررات الدراسية بعد تقليصها خلال 3 أسابيع (غدا اجتماع لبعض المشرفين لوضع الخطط). مشيراً الى ان الامتحانات النهائية ستكون يوم الأحد 6 / 4 (تم اعداد الجدول) وتوزيع الشهادات يوم 20 / 4.