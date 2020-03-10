في غضون ثلاثة أيام..أطباء أمريكيون يطورون لقاحاً لمعالجة "كورونا"

أعلن وزير الصحة الأميركي ألكس أزار اليوم الثلاثاء 10/3/2020 ، أن أطباء أميركيين طوروا في غضون ثلاثة أيام "لقاحاً محتملاً" لمعالجة فيروس كورونا، مضيفاً أن "العلماء أبلغوا الرئيس بالأخبار السارة".

جاء إعلان وزير الصحة، خلال كلمة قصيرة ألقاها من حديقة البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومدير المعاهد الوطنية للصحة، الطبيب أنتوني فوشي.

وأكد أزار أنهم "بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن"، وقال إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية رخصت أمس إدخال اللقاء في المرحلة الأولى من التجارب السريرية".