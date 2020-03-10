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مداهمات اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:17 - 10 مارس 2020
مواجهات واعتقالات في القدس مواجهات واعتقالات في القدس
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داهمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 10/3/2020، عدة بلدات ومنازل للمواطنين في محافظات الضفة المحتلة .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق نابلس واعتقلت الباحث والاسير المحرر عبد السلام عواد.

وداهمت قوة كبيرة بلدة بيتا جنوبي المحافظة واعتقلت عدة شبان بعد تحطيم مداخل المنازل وعرف من المعتقلين: منور عبد الرحمن بني شمسه، رائد عيد الرحيم برهم داود، ابراهيم محمود عيس داود، حسين محمود عيسى داود، حسين عرسان داود، جهاد فايز حمايل، حمدان فايز حمايل، سيف ضيف الله حمايل.

وفي قلقيلية اعتقل الاحتلال الاسير المحرر علي شواهنة من بلدة كفر ثلث والذي امضى 12عاما في الاسر.

وفي القدس جرى اعتقال حمودة جبارين من العيزرية.

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