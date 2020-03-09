غانتس يجتمع بـ ليبرمان والقائمة العربية لإسقاط نتنياهو

هاتف رئيس كتلة أزرق ابيض الجنرال بيني غانتس، القائمة العربية المشتركة باستثناء حزب التجمع الوطني، لإمكانية تشكيل حكومة ضيقة مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، للحيلولة دون الذهاب لانتخابات رابعة.

وقال أيمن عودة زعيم القائمة المشتركة ، إنه أبلغ غانتس، بأنهم ملتزمون بتغيير نظام رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو شريطة احترام الصوت العربي الموحد.

وأضاف عودة في تغريدة على تويتر "تحدثت مع غانتس وأوضحت له أن القائمة المشتركة ستعمل على دفع مصالح جميع الإسرائيليين ككتلة موحدة بمكوناتها الأربعة". وتابع "ملتزمون بهدفنا المتمثل في تغيير طريق نتنياهو وهذا يبدأ باحترام الصوت الموحد للجمهور العربي وشركائنا اليهود".

واستثنى غانتس من اتصالاته مطانس شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بينما هاتف كلاً من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي.

وقال غانتس حسب بيان لحزبه إنه شدد خلال اتصاله بزعماء القائمة الثلاثة على سعيه "تشكيل حكومة تخدم جميع الإسرائيليين ، يهودا وعربا، والعمل من أجل منع انتخابات رابعة".

من جانبه، قال شحادة في تغريدة على تويتر "لم أتوقع تلقي مكالمة هاتفية من غانتس، ولم يفاجئني عدم اتصاله".

وتابع "أمثل حزبا لديه جمهور ناخبين كبير، وهو جزء من القائمة المشتركة وسيبقى هكذا. نعمل فقط وفق مصالح جمهور ناخبينا، وأولا وقبل كل شيء من أجل إسقاط نتنياهو والسياسة العنصرية التي يقودها".

إلا أن مصدرا بالقائمة المشتركة قال لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء، بين ممثلي "أزرق- أبيض" وممثلي القائمة بما في ذلك حزب التجمع الوطني.

ويسعى حزب "غانتس" لتشكيل حكومة "ضيقة" بدعم القائمة المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي اجتمع به في وقت سابق الاثنين.

ولدى أحزاب المعارضة الإسرائيلية (بما فيها الأحزاب العربية) 62 مقعدا بالكنيست (من أصل 120)، ما يجعلها قادرة على تقويض فرص نتنياهو زعيم حزب "الليكود" اليميني بتشكيل حكومة.

ويتوقع أن يبدأ الرئيس "الإسرائيلي" رؤوبين ريفلين، بعد أيام، المشاورات مع الأحزاب "الإسرائيلية" الممثلة بالكنيست، لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وكان عانتس قد اجتمع مع ليبرمان، للتشاور معه حول تشكيل حكومة جديدة. وقال غانتس، في بيان أصدره عقب اللقاء الذي جمعهما ، إن المحادثات بين الطرفين كانت جيدة، مبينا: "بحثنا المسائل المتعلقة بالمبادئ الأساسية وقررنا أننا سنعمل سويا على تشكيل حكومة، تخرج "إسرائيل" من المأزق السياسي وتمنع إجراء جولة رابعة للانتخابات".

وأضاف غانتس: "سنواصل مناقشة التفاصيل وصياغة أهدافنا المشتركة والمضي قدما في هذه القضية".

من جانبه، شكر ليبرمان غانتس على "اللقاء الجيد فعلا"، مشددا على أن إجراء جولة رابعة للانتخابات ستكون "أسوأ سيناريو ممكن".

وقال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي كان يعتبر سابقا من أقرب حلفاء نتنياهو وتحول مؤخراً إلى عدو سياسي كبير له، إن تحقيق أي تقدم لاحق في المفاوضات سيكون ممكنا فقط بعد إعطاء الرئيس "الإسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، تفويضا رسميا للمرشح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويسعى غانتس إلى حشد كافة القوى السياسية المعارض لنتنياهو، الذي حصل حزبه "الليكود" في انتخابات الأسبوع الماضي، الـ3 في "إسرائيل" خلال عام، على 58 مقعدا في البرلمان، ولم يتمكن بالتالي من حصد الأغلبية الضرورية لتشكيل الحكومة والتي تشمل 61 مقعدا نيابيا.

ويحتل منافسو نتنياهو حاليا غالبية المقاعد في الكنيست، إلا أن الدافع الوحيد الذي يوحدهم حاليا يتمثل بمعارضة رئيس الوزراء الحالي، حيث يضم هذا المعسكر قوى متباينة للغاية بينها علمانية ودينية محافظة ويمينية متطرفة وتلك التي تمثل المواطنين العرب.