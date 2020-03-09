رسالة محمد بن سلمان بعد حملة الاعتقالات ضد أمراء المملكة السعودية

أكدت مصادر مختلفة لوكالة رويترز البريطانية أن الهدف الرئيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وراء اعتقال أمراء بارزين في المملكة هو توجيه رسالة قوية لمنتقديه داخل العائلة الحاكمة.

وأوضحت "رويترز" بأن الرسالة التي وجهها محمد بن سلمان هي "لا تجرؤوا على معارضة صعودي للعرش".

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن الهدف الرئيسي هو الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وهو واحد من ثلاثة فقط، من أعضاء هيئة البيعة المسؤولة عن اختيار الملك وولي العهد، عارضوا تولي الأمير محمد ولاية العهد في انقلاب قصر عام 2017.

وقالت أربعة مصادر، على صلة بالعائلة الحاكمة، إن الخطوة تهدف إلى ضمان الإذعان داخل عائلة آل سعود الحاكمة، التي شعر بعض أفرادها بالاستياء، قبيل انتقال السلطة في حال وفاة الملك أو تخليه عن العرش.

ووصف أحد المصادر الاعتقالات بأنها مساع استباقية لضمان موافقة هيئة البيعة على تسليم العرش لمحمد بن سلمان عندما يحين الوقت.

واعتُقل الأمير أحمد (78 عاماً) يوم الجمعة مع الأمير محمد بن نايف، الذي كان ولياً للعهد حتى أطيح به في 2017، وحل الأمير محمد محله.

وقال مصدران آخران، لهما صلة بالدوائر الملكية، إن السلطات اعتقلت كذلك الأمير نايف ابن الأمير أحمد، والأمير نواف شقيق الأمير محمد بن نايف.

وقال هذان المصدران إن الأمراء اعتقلوا في فيلات ملكية في العاصمة الرياض، وسمح لبعضهم بالاتصال بأفراد أسرته.

وأكد مصدران ودبلوماسي أجنبي بارز أن ولي العهد، الذي سعى جاهداً لإحكام قبضته على السلطة، خشي من احتمال أن يحتشد الأمراء الساخطون حول الأمير أحمد والأمير محمد بن نايف باعتبارهما بديلين محتملين لتولي العرش.

وأبرز مصدر منهما: "هذا تحضير لانتقال السلطة... إنها رسالة واضحة للعائلة بأنه ليس بوسع أحد أن يعترض أو يجرؤ على تحديه".

ولم تعلق السلطات السعودية على الاعتقالات أو تؤكدها، كما لم تنشر وسائل الإعلام السعودية شيئاً عنها.