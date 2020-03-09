نتنياهو يقرر إخضاع جميع العائدين للحجر الصحي 14 يوماً

قرر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المؤقت بنيامين نتنياهو، تطبيق الحجر الصحي على كل "الإسرائيليين" العائدين من دول العالم ، في إطار الإجراءات الرامية لردع انتشار فيروس كورونا.

وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" ستلزم كل الإسرائيليين العائدين من دول خارجية للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات ستسمح بدخول الأجانب فقط إذا كان بوسعهم إثبات أنهم يمتلكون سبل العزل الذاتي، مضيفة أن هذا الإجراء سيسري اعتبارا من يوم الخميس.

وكان جيش الاحتلال اتخذ قرارا مماثلاً بحق الجنود ومنعهم من دخول القواعد العسكرية الا بعد الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، خشية من انتشار الفيروس بين الجنود.

وسجلت في إسرائيل، حتى مساء الاثنين الحالي، 45 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، دون رصد أي وفيات.