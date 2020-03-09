الاحتلال يحظر دخول جنوده العائدين من الخارج للقواعد العسكرية

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، حظر دخول الجنود العائدين من الخارج إلى قواعده العسكرية لمدة 14 يوما، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي القرار يأتي في سياق استعدادات الجيش لمنع تفشي الفيروس الفتاك بين جنوده. بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير: "نستعد لإنشاء مرفق عسكري داخلي لإيواء عشرات الجنود حال تفشي كورونا داخل الجيش".

ويخضع 2100 جندي "إسرائيلي" للحجر الصحي المنزلي، فيما أنهى 300 آخرون فترة الحجر وعادوا إلى قواعدهم.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "كان" الرسمية ببدء تطبيق الحجر الصحي المنزلي على نحو 700 طالب ومعلم بمدرسة "ياد بياد" بالقدس المحتلة.

وأوضحت القناة، أن عددا من طلاب المدرسة كانوا قد زاروا مؤخراً ،بلدة بيت ساحور الفلسطينية قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والمغلقة منذ الجمعة، بسبب انتشار فيروس كورونا.