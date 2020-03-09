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كورونا يجبر فرنسا على إقامة المباريات بدون جماهير

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:40 - 09 مارس 2020
موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة
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انعكس انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سلباً على جميع مناحي الحياة في العالم، ومن بينها قطاع الرياضة، والذي أجبر شرطة باريس اليوم، للإعلان عن أن مباراة باريس سان جيرمان، مع نظيره الألماني بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ستقام بدون جماهير، خشية من تفشي كورونا.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ستقام بلا جمهور، أو بحضور ألف شخص بحد أقصى، حتى 15 إبريل المقبل.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت التجمعات لأكثر من ألف شخص، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وسجلت فرنسا 1166 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الأحد، بزيادة 19 بالمائة عن اليوم السابق، وباتت صاحبة ثاني أكبر عدد من الحالات في أوروبا بعد إيطاليا.

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