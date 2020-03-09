بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة بدأت بالانسحاب من أفغانستان، تنفيذاً للاتفاق مع طالبات الذي جرى توقيعه في الدوحة، بجهود قطرية.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا. بحسب وكالة "أسوشيتد برس"

وينص الاتفاق على أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس".

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020.