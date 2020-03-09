سلطة النقد تقرر اغلاق مصارف بيت لحم حتى إشعار آخر

قررت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، اغلاق كافة فروع المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة العاملة في محافظة بيت لحم حتى اشعار آخر.

وجاء قرار سلطة النقد خلال اجتماع تشاوري بين محافظ سلطة النقد عزام الشوا ومدراء المصارف في مقر سلطة النقد الفلسطينية في رام الله.

ونصت القرارات على الاستمرار في إغلاق فروع المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة العاملة بمحافظة بيت لحم وذلك حتى إشعار آخر.

ومددت القرارات حقوق إعادة الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم وذلك حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف تقديم الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2020وحتى إشعار آخر، باستثناء الحالات التي يطلب فيها العملاء غير ذلك.

وأشارت القرارات إلى ضرورة التعامل بإيجابية على نظام الشيكات المعادة ونظام التصنيف الائتماني لدى التعامل مع قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتضررة التي وردت في قرار محافظي المحافظات.

وشملت القرارات دعوة المصارف إلى ضرورة حث الجمهور على استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية وتخفيض الرسوم المستوفاة على هذه الخدمات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الصراف الآليفي عمليات السحب والإيداع ودون أية عمولات حتى إشعار آخر.

وأكدت القرارات على أهمية استمرار المصارف بالقيام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية حول هذا الشأن، إضافة إلى التعامل بإيجابية مع موظفات وموظفي المصارف الذين لديهم ظروف تمنعهم من العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب الأوضاع الراهنة.