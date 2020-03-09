كورونا يودي بحياة 9 أطباء و4 ممرضين في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن 9 أطباء و4 ممرضين إيرانيين، توفوا جراء فايروس كورونا منذ ظهوره أول مرة في إيران.

وذكر الإعلام الإيراني أن الفايروس يواصل حصد أرواح مسؤولين إيرانيين، حيث أدى لوفاة أحد القادة السابقين في الحرس الثوري الإيراني، فرزاد تذري، والأمين العام لحزب الوحدة والتعاون الوطني محمد رضا راه تشمني.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين، حيث ظهرت أول إصابة بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.