ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تهدم ممتلكات المواطنين شرق مدينة رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:17 - 09 مارس 2020
هدم قرية فلسطينية هدم قرية فلسطينية
جوال
مشاركة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة، تحت ذرائع واهية.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان قوات الاحتلال هدمت خيامًا ومساكنًا للمواطنين، فيما استولت على منطقتي عين الرشاش وخربة جبعيت بالمدينة، بحجة انها ارض إسرائيلية.

وأشار الإعلام، إلى ان المواطنين تصدوا للقوات الإسرائيلية بالحجارة وبالتدافع دفاعًا عن قريتهم، إلا أن الاحتلال قمعهم بالقوة.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وضمها تحت سيادته، فيما تعتبره المواثيق والقوانين الدولية "جريمة حرب".

165d8204-74ae-471b-ba54-fa5461e8a0ec

 

3ea35f51-0e3e-4df2-8708-c126d5bc84ac


 

الأكثر مشاهدة

متعلقات