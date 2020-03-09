قوات الاحتلال تهدم ممتلكات المواطنين شرق مدينة رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة، تحت ذرائع واهية.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان قوات الاحتلال هدمت خيامًا ومساكنًا للمواطنين، فيما استولت على منطقتي عين الرشاش وخربة جبعيت بالمدينة، بحجة انها ارض إسرائيلية.

وأشار الإعلام، إلى ان المواطنين تصدوا للقوات الإسرائيلية بالحجارة وبالتدافع دفاعًا عن قريتهم، إلا أن الاحتلال قمعهم بالقوة.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وضمها تحت سيادته، فيما تعتبره المواثيق والقوانين الدولية "جريمة حرب".



